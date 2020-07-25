Застрявшая в США Дайнеко просится в Россию

Нью-Йорк, 25 июля. Певица Виктория Дайнеко застряла в США из-за пандемии коронавируса и уже 3 месяца не может вернуться в Россию. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Виктория опубликовала фотографию с Бруклинского моста. При этом, как признается певица, она не испытывает радости от пребывания в Нью-Йорке. Уже на протяжении трех месяцев она не может вернуться на родину вместе с четырехлетней дочерью.

«РФ вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно рейс, на который я купила билеты, отменили. Так я с четырехлетним ребенком осталась одна в Нью Йорке», — пишет Дайнеко.

По ее словам, клаустрофобию вполне реально испытать, когда отсутствует возможность вернуться домой.

«Пустите нас домой!» — призывает знаменитость.

Поклонники переживает за певицу, оказавшуюся в непростом положении.

«В чужой стране быть запертым против воли, без родных — сложно», — пишет george_4art. «Вика, ты сильная и со всем справишься. Возвращайтесь скорее уже к своим людям в РФ», — поддержал певицу babichev.

При этом некоторые подписчики даже позавидовали Дайнеко.

«Всем бы испытать клаустрофобию от Нью-Йорка», — комментирует _dakota_888.

Ранее Виктория Дайнеко спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав фото в обнимку с загадочным красавцем. Таинственным мужчиной оказался российский модельер Оскар Ренкель.