Провокационная деятельность США может привести к возрождению в РФ проекта «Баргузин»

Москва, 25 июля. Российский военный эксперт Виктор Литовкин оценил возможность появления у России новых боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК) типа «Баргузин».

В интервью информационному изданию «НьюИнформ» Литовкин заметил, что подобные системы могут встать на вооружение, в случае если США выйдут из Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III).

Ранее эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев заявил, что Россия может принять на вооружение новый боевой железнодорожный комплекс. Он отметил, что первый поезд может быть разработан в течение трех-пяти лет, после чего сможет поступить в части российских ракетных войск.

Литовкин, комментируя слова своего коллеги, заявил, что БЖРК «Баргузин», в случае его принятия на вооружение, будет являться уникальным боевым ракетным комплексом, не имеющим аналогов в мире. Главным преимуществом подобной передвижной установки является его специальная маскировка, благодаря которой условный враг никогда не догадается, что в вагонах установлены стратегические ракеты.

«Это железнодорожный поезд, похожий на рефрижератор, в котором находятся три стратегические межконтинентальные ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Поезд ходит по железнодорожным магистралям нашей страны, и он во многом не отличим от других железнодорожных товарных поездов, тем более, с вагонами-рефрижераторами. Это маскировка для вероятного противника, чтобы он не смог его обнаружить и уничтожить его в самом начале боевых действий», – заметил Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что к возрождению проекта «Баргузин» в России может привести провокационная деятельность США. Комплекс может быть принят на вооружение, в случае, если Вашингтон откажется от продления Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III).

«Нужны нам такие поезда сейчас или нет – решать руководству страны, но, насколько мне известно, в программе государственного вооружения по 2027 года пункта о создании БЖРК нет. Я думаю, что, если Соединенные Штаты не согласятся продлить договор СНВ-III, не исключено, что будет принято решение о воссоздании этих поездов. У нас для этого все есть: и вагоны, и тепловозы, и ракеты, поэтому это будет сравнительно недорого, однако эффективно», – резюмировал Литовкин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказался о новой авиационной системе, которая поступит на вооружение ВКС России. Речь идет о комплексе РОФАР, который будет устанавливаться на новейшие истребители пятого поколения Су-57.