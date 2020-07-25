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Зеленский заявил, что Украина должна одной из первых закупить вакцину от коронавируса

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Зеленский заявил, что Украина должна одной из первых закупить вакцину от коронавируса

Киев, 25 июля. Украина должна одной из первых закупить вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совещания с представителями правительства.

«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», — приводит слова Зеленского пресс-служба Офиса президента.

При этом Зеленский не стал уточнять, готов ли Киев покупать вакцину от коронавируса у России.

За прошедшие сутки на Украине было зафиксировано более 1,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных с COVID-19 выявлено в Киеве, а также в Ровенской и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что в России на данный момент разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса. В августе будет проходить пробная вакцинация, а в сентябре появится полноценно действующий препарат. Об этом «Известиям» рассказали в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно отмечал, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По его словам, прививочная кампания начнется сразу после появления вакцины.

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Источник: Офис президента Украины
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