Москва, 25 июля. Представители силовых структур и военные эксперты Украины в очередной раз собрались на специальной пресс-конференции, которая была посвящена так называемой «российской угрозе».

Участники встречи выразили обеспокоенность тем, что Россия, якобы размещает военный контингент на буровых установках «Черноморнефтегаза», которые находятся всего в 25 километрах от острова Змеиный, сообщает информационное издание «ПолитНавигатор».

Участники конференции пришли к выводу, что в случае конфликта с Украиной Россия найдет «ключи» от Одессы на острове Змеиный. По мнению украинских военных экспертов, российские военнослужащие якобы способны произвести захват данной территории, чтобы обеспечить поддержку кораблей Военно-морского флота РФ, которые способны заблокировать ключевые морские маршруты около Одессы. Подобная стратегия позволит нанести смертельный удар по украинской экономике.

Украинский эксперт в области экономики Андрей Клименко заявил, что Киеву необходимо организовать военную охрану острова, а также поставить на эту территорию боевые системы, способные отбить нападение российских войск.

«Нам надо немедленно закрыть тему Змеиного. Что угодно там надо поставить, там что-то должно быть, что может отбить провокации. От Змеиного до захваченного шельфа, до крайней «вышки Бойко» – 25 километров. 95% морского грузооборота Украины идет через эти 25 километров», – заявил Клименко.

Подобную инициативу поддержал адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко, заметив, что Киеву необходимо срочно закупить патрульные катера Mark 6, с помощью которых вооруженные силы Украины могут организовать защиту острова.

«Это малозаметные средства, высокоскоростные, они позволяют действовать с разных направлений, на это не так просто реагировать. Это уже сдерживание – стороне РФ нужно несколько часов, чтобы захватить этот остров. А это – ключевой пункт, который влияет на много аспектов», – заявил Кабаненко.

Ранее заместитель главы Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что корабли ВМС Украины должны быть оснащены ракетами. Он заметил, что подобное вооружение позволит Киеву противостоять Военно-морскому флоту России в Азовском и Черном морях.