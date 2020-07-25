В Sina объяснили, как скажется на долларе использование РФ собственного аналога SWIFT

Москва, 25 июля. Россия разработала свой специальный комплекс, который позволяет проводить межгосударственные финансовые операции, не опасаясь введения каких-либо санкций со стороны США и других стран. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Речь идет о российской технологии, которая является качественным аналогом и заменой для Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Авторы статьи обратили внимание, что система SWIFT, которая необходима для проведения экономических операций различного рода, не является безопасным финансовым инструментом, поскольку подчиняется политическим решениям Вашингтона. Фактически SWIFT является неким «орудием» США, которое может применяться против других стран при введении экономических ограничений и санкций, сообщает информационное издание «ПолитРоссия».

Россия же разработала технологию, которая позволяет наладить связь между национальными системами передачи финансовых сообщений о платежах без использования SWIFT. Речь идет о специальном комплексе СПФС (Система передачи финансовых сообщений), работа которого не будет зависеть от американских санкций. Технология позволит проводить финансовые операции даже в случае отключения SWIFT.

Журналисты издания Sina обратили внимание, что другим странам необходимо взять пример с России и начать разработку своих систем, которые будут являться эффективной альтернативой SWIFT. Они также подчеркнули, что подобным решением страна фактически объявила войну доллару.

Международная валютная система давно требует серьезного реформирования, с помощью которого страны могут устранить гегемонию доллара. Еще 10 лет назад международное сообщество обсуждало вопрос перехода на специальную мультивалютную систему, но существенного прогресса в этих переговорах так и не было достигнуто.

В Sina объяснили, как скажется на долларе использование Российской Федерацией собственного аналога SWIFT. Журналисты издания напомнили, что Москва уже давно и активно предпринимает меры, направленные на дедолларизацию своей экономики. Разработка системы, которая станет альтернативой SWIFT, будет является важным шагом для реализации подобных экономических решений.

С 2018 года Россия подготовила специальную стратегию, с помощью которой страна может снизить зависимость от доллара. Сейчас же разрабатываются специальные инструменты, позволяющие бизнесу полностью перейти на расчеты в других валютах. Кроме того, Россия избавилась от госдолга США, сократив вложения в американские государственные облигации до 5,4 млрд долларов.

«За этим стоит глубокое понимание того, что в условиях двойного давления на экономику США стратегия дедолларизации может выбросить Вашингтон край экономической пропасти», — резюмирует издание.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Валерий Абрамов заявил, что Вашингтон выдвинул новые обвинения в финансовых махинациях в адрес Швейцарии, стремясь сохранить валютное господство доллара.