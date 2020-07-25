Празднующие победу футболисты «Зенита» на радостях разбили Кубок России

Екатеринбург, 25 июля. Футболисты «Зенита» разбили хрустальный Кубок России во время празднования победы в турнире.

По окончанию игры состоялась церемония награждения. «Зениту» вручили хрустальный Кубок России. Капитан команды Бранислав Иванович поднял трофей над головой, но не удержал. Кубок упал на поле, а его крышка разлетелась на мелкие кусочки.

«Зенит» в четвертый раз завоевал Кубок России. В финале сине-бело-голубые встретились с подмосковными «Химками». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Единственный мяч в финальной игре забил Артем Дзюба с пенальти.

Теперь команда Сергея Семака сыграет за Суперкубок России. Матч состоится в августе, а соперником «Зенита» станет московский «Локомотив». На пути к финалу «Зенит» выиграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и , наконец, московский «Спартак». Последняя игра завершилась со счетом 2:1, голами отметились Далер Кузяев и Артем Дзюба.