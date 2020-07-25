В Сети назвали ноги пританцовывающей Рудковской «ходулями»

Москва, 25 июля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская устроила «дефиле» в Instagram и продемонстрировала свои обновки. В Сети ноги продюсера назвали «ходулями».

Супруга фигуриста Евгения Плющенко выложила видео, где примерила сразу девять нарядов. Продюсер, пританцовывая под музыку, сменила многочисленные образы и попросила фанатов выбрать, какой им понравился больше.

Рудковская показала разноцветные наряды разных стилей ― от розового мини до радужного платья в пол.

Ролик собрал более 300 тысяч просмотров за сутки. Пользователи активно выбирали лучший наряд. Кроме того, поклонники отметили и стройную фигуру Рудковской.

«Вам очень идут яркие цвета, и вы в них выглядите очень молодо и свежо», — написала bellafromderby.

«Какая у вас красивая фигура, вам все идет!» — добавила bilbarausupova.

Особого внимания удостоились ноги Рудковской. Одни пользователи восхитились длинными и худыми ногами продюсера, другие же отметили, что ноги похожи на «ходули».

«Ноги просто космос», — написала maria_nevzorova.

«Плохой ракурс. Ноги смотрятся как ходули», — раскритиковала kikoto1858.

Ранее Рудковская опубликовала в своем профиле в Instagram новое фото, на котором она позирует за диджейским пультом. Интернет-пользователи отметили, что светская львица выглядит гораздо моложе своих лет. Недоброжелатели предположили, что молодость светской львицы появляется благодаря фотошопу или пластике.