Москва, 25 июля. Известный российский журналист, публицист, а также участник и победитель различных интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман высказался о скандале, который разгорелся после того, как игрока клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в домогательствах.

Ранее журналистка издания The Bell Екатерина Аренина опубликовала в одной из социальных сетей пост, в котором рассказала о домогательствах со стороны Скипского. Она заявила, что интеллектуал преподавал у нее в школе уроки географии. По словам девушки, мужчина приставал к ней, несмотря на юный возраст – ей было всего 15 лет.

Позже разгорелся новый скандал. На этот раз в харассменте обвинили известного российского актера Гошу Куценко. Блогер под ником aliin.b в TikTok рассказала, как подверглась домогательствам со стороны артиста. В частности, заявила, что он пытался пригласить ее к себе в отель.

Вассерман отреагировал на разгоревшийся скандал из-за «домогательств» Куценко и Скипского. Он заметил, что в России все активнее развивается мода на харассмент, а бездоказательным обвинениям просто так верить нельзя.

«Этого сейчас очень многие хотят – пропиариться за счет известного человека. Поэтому, как принято говорить в Интернете, пруф или не было. Но тут я скажу так: суд или не было», – заявил Вассерман.

Публицист также заметил, что в мире растет «массовая истерия» под лозунгом #metoo. Он назвал подобные акции очередным эффективным способом саморекламы и заметил, что благодаря таким обвинениям можно фактически «уничтожить негодных людей» по любой причине.

«Что касается конкретно Скипского, я знаю, что он много лет организует турниры по интеллектуальным играм, в том числе турниры среди школьников. И вроде бы до сих пор никаких претензий ему никто не предъявлял», – резюмировал Вассерман.

Отметим, что Скипский не стал комментировать разгоревшийся вокруг него скандал. Он заявил, что на все интересующие вопросы журналистов могут ответить представители телевизионной компании «Игра».