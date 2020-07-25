Варнава побаловала поклонников голым фото

Москва, 25 июля. Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава побаловала поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, где на черном фоне запечатлена обнаженной в белоснежном одеяле.

Высокая и стройная артистка умело приоткрыла выгодные участки тела, визуально сделав его еще изящнее. Определенную роль сыграл и загар, который выгодно подчеркнул фигуру на фоне одеяла.

«Хааааай», — подписала пост героиня снимка.

Менее чем за час фотография собрала более 25 тысяч лайков. Подписчики признались, что снимок привел их в восторг. Многие заключили, что звезда «божественно хороша», и попросили ее продолжать «жечь» подобным образом.

«Вай, мама! Кто это?» — цитирует одну из восхищенных пользовательниц соцсети News.ru.

Однако нашлись и те, кто осудил публикацию откровенного снимка. Эта часть аудитории заявила, что не понимает любви к голым фото, а молодым людям на деле больше «нравятся скромницы».

По неизвестной причине Варнава удалила публикацию через 40 минут после ее размещения. Однако она сохранилась в отмеченных фото со звездой. Оказалось, что снимок был сделан давно, и ранее артистка его уже показывала.

Звезда женского Comedy часто выкладывает провокационные снимки, поэтому в ее профиле можно найти кадры с множества откровенных фотосессий. Доказывает это один из последних снимков, который звезда опубликовала всего три дня назад.

На нем артистка позирует с распущенными волосами, сидя на табурете в одних синих джинсах и подтянув колени к груди. Поклонники в комментариях под фото выразили свои восторги по поводу красивой прически, стройных ног и отличной фигуры знаменитости.