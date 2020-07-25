Число случаев COVID-19 в мире увеличилось на 284 тысячи за сутки

Москва, 25 июля. Число случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Накануне ВОЗ сообщила, что число новых случаев COVID-19 в мире за сутки достигло рекордных 284 196, скончались за сутки 9753 человек.

За последние сутки выявлено 284 083 новых случая коронавируса и 6 270 летальных исходов. С начала пандемии коронавирусом заразились 15 581 009 человек, скончались более 635 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус.

Внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но он будет не настолько сильным, как это было весной.

Чуланов напомнил, что для предотвращения распространения COVID-19 необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры: использовать средства защиты, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки или пользоваться антисептиками.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия разработали прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител.