Эксперт Ковалев объяснил, к чему приведет выигрыш России в ВТО

Москва, 25 июля. Решение Всемирной торговой организации (ВТО) поддержать Москву в споре с Европейским союзом по энергокорректировкам вовсе не означает, что антироссийские санкции в скором времени будут сняты. Об этом заявил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Ранее третейская группа ВТО признала правоту России в споре с ЕС. Речь идет о деле, согласно которому Москва смогла подтвердить рыночный статус российской экономики.

ЕС и США в свое время ввели против российской продукции дискриминационные антидемпинговые пошлины. Однако в ВТО признали подобные меры безосновательными и удовлетворили российские претензии. Теперь же антидемпинговые пошлины, в которых использовались энергокорректировки, должны быть отменены.

«Россия рассчитывает, что Евросоюз добросовестно и оперативно исполнит это решение, что позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований», – заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Ковалев считает, что выигрыш России в разбирательстве по делу энергокорректировок вряд ли сильно повлияет на санкции, которые были введены ЕС и США. Он объяснил, что на данный момент Всемирная торговая организация уже не является какой-то существенной силой, которая может кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону. Кроме того, в мире происходят существенные экономические изменения, которые привели к росту протекционизма.

«Если раньше, когда ВТО действительно была крупнейшей площадкой, на которой страны разрешали торговые споры между собой, это был период либерализации мировой экономики, мировой торговли, снижения тарифов, открытия рынков и так далее. То сейчас – чем дальше, тем больше мы видим обратную тенденцию: к росту протекционизма, и в условиях экономического кризиса, который вызван, в том числе и пандемией коронавируса, эта тенденция, на мой взгляд, усиливается», – цитирует Ковалева радио Sputnik.

Эксперт также заметил, что США и Европейский союз и дальше продолжат реализовывать стратегию навязывания своих экономических интересов другим странам. Вашингтон и Брюссель примут новые правила и законы, с помощью которых будут диктовать партнерам определенные условия для получения большей выгоды. Из всего этого можно сделать вывод, что кардинальных изменений от выигрыша России в ВТО ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза смогли принять бюджет на 2021-2027 годы, а также согласовать объем фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса.