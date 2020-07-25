Королева раскрыла секрет крепких отношений с Тарзаном

Москва, 25 июля. Певица Наташа Королева раскрыла секрет долгих и крепких отношений с Тарзаном.

СМИ неоднократно разводили певицу с знаменитым супругом. Однако все слухи о разводе пара опровергала, продолжая радовать поклонников совместными фотографиями.

«Вот крепкие оказались орешки! На самом деле, мы просто две половинки одного целого. Вот так нам повезло. Мы кайфуем друг от друга, даже несмотря на то, что много лет живем вместе», — рассказала певица в комментарии kp.ru.

Королева добавила, что секретом долгой семейной жизни стали терпение Тарзана и ее ангельский характер.

Певица также отметила, что в последнее время ее перестали беспокоить фанатки мужа. По словам Королевой, они поняли, что «ловить нечего» и стали «смирными». Кроме того, певица рассказала, ревнует ли ее супруг.

«Иногда надо давать мужу повод ревновать. Но только своей внешностью — чтобы другие мужчины обращали внимание. А в остальном — ни-ни», — добавила она.

Ранее Королева поделилась с поклонниками фотографией в купальнике, который с трудом прикрывал ее роскошные формы. Пост она опубликовала в Instagram. На снимке исполнительница предстала перед фанатами без макияжа. На ней цветной купальник, который подчеркивает грудь.