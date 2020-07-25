Пушков жестко ответил польскому экс-министру на слова об «ослабленной» России

Москва, 25 июля. Россия неизмеримо активнее во внешней политике, чем Польша, которая только и делает, что заискивает перед США. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объявил, что пандемия якобы настолько «ослабила» Россию, что та стала «совсем не активна на внешнеполитическом фронте».

Пушков опроверг эти слова, подчеркнув, что активность России никуда не делась. А вот Варшаве только и остается, что реализовывать политику нападок на Москву.

«Польше и не снилась та роль, которую Россия играет на мировой арене. Вес двух стран несоотносим», — жестко ответил сенатор в Twitter.

Вынужден опровергнуть польского экс-министра: Россия неизмеримо активнее во внешней политике, чем Польша, чья активность сводится к заискиванию перед США и к политике нападок на Россию. Польше и не снилась та роль, к-ую Россия играет на мировой арене. Вес двух стран несоотносим. https://t.co/aBa6CTzaeN — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 25, 2020

Недружественные и голословные заявления в адрес России звучат со стороны Польши и балтийских республик довольно часто. Западные политики твердят о мифической «российской угрозе», хотя Москва не раз подчеркивала, что никогда не станет нападать на страны — члены НАТО.

В январе представители Польши и вовсе обвинили Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Это далеко не первая попытка уменьшить вклад СССР в победу над нацистами — Варшава не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю. Позицию Польши поддерживают и на Украине.