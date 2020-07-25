Доктор Мясников назвал четыре главных показателя здоровья

Москва, 25 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре основных показателя здоровья.

По его словам, «смертельный квартет» показывает, есть ли у пациента склонность к заболеваниям сердца и даже онкологии.

«Давление, холестерин, сахар крови и объем талии – вот важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание», — заявил врач в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников отметил, что контроль над объемом талии важнее, чем контроль веса. Врач сообщил, что объем талии у мужчин не должен превышать 102 сантиметров, а у женщин ― 88 сантиметров. Превышение этих показатели свидетельствует о том, что организм находится под угрозой.

Ранее ученые из австралийского университета Монаш создали препарат, предотвращающий сердечный приступ. Исследователи в течение двух лет изучали свойства фермента на лабораторных мышах и человеческих клетках.

На срезах тромбоцитов ученые обнаружили измененную мембрану, которая не давала тромбоцитам прикрепляться друг к другу и к стенкам сосудов. Изменения происходили перед сердечным приступом, фермент фосфоинозитид-3-киназа класса II усиливал свертываемость крови. Ингибирование этого фермента позволило предотвратить инсульты и сердечные приступы.