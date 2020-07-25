«Зенит» в четвертый раз выиграл Кубок России

Екатеринбург, 25 июля. Футбольный клуб «Зенит» стал обладателем Кубка России по футболу. Команда из Петербурга в финале обыграла подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на 84-й минуте реализовал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Таким образом, в матче за Олимп — Суперкубок России «Зенит» 7 августа сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны столичным «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ- Арене».

Отметим, что в этом году команда из Петербурга выиграла и чемпионат РФ, оформив так называемый золотой дубль — в одном сезоне клуб стал победителем в двух турнирах страны.

На пути к финалу «Зенит» выиграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1).

«Химки», в свою очередь, прошли курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), столичное «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

Для «Зенита» этот Кубок России стал уже четвертым. Также однажды команда становилась обладателем Кубка СССР, это было в 1944-м году.