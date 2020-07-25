Стилист Зверев пожаловался на поклонниц, преследовавших его на Алтае

Москва, 25 июля. Стилист, суперзвезда Сергей Зверев пожаловался на поклонников, которые помешали его отдыху на Алтае.

Из-за закрытия границ Зверев решил провести отпуск в России и отправиться на Алтай. Он остановился в курортном поселке Аршан у подножия Саян. Однако остаться наедине с природой стилисту помешали поклонники.

«Увидели меня, узнали. Мигом платья сбросили, давай в купальниках селфи на моем фоне делать», — рассказал артист в комментарии kp.ru.

Зверева взбесило, что его покой нарушают неожиданными селфи.

«Дайте секс-символу эпохи отдохнуть!» — возмутился он.

По его словам, фанаты, как правило, выбирают время, когда он «не при параде», а идет в номер после процедур. Стилист пожаловался, что из-за толп фанатов он нигде не успел побывать.

«Я разместился в люксе. Завтрак, обед и ужин — в номере. И все это потому что после процедур невозможно отбиться от поклонников, они везде», — добавил он.

Ранее певица Екатерина Шемякина подробно рассказала о неудачном отпуске на одном из курортов Сочи. На своей странице в социальной сети артистка заметила, что долгожданный отдых на юге России чуть не закончился для нее больничной койкой.