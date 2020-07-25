Ученые создали средство для моментального обнаружения COVID-19

Москва, 25 июля. Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия разработали прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов COVID-19 или следы антител.

Миниатюрное устройство состоит из проводников и покрыто слоем золота. Тест способен реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет излучения. С помощью искусственного интеллекта устройство определяет вещество в крови пациента.

Для того, чтобы провести тест, необходимо смазать поверхность детектора реагентом, восприимчивым к коронавирусу. При выявлении частиц коронавируса детектор меняет цвет, который можно заметить с помощью камеры телефона. Ученые считают, что изобретение позволит создать базу данных больных COVID-19 и пополнять ее через облачные хранилища.

Ранее внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но он будет не настолько сильным, как это было весной.

Чуланов напомнил, что для предотвращения распространения COVID-19 необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры: использовать средства защиты, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки или пользоваться антисептиками.