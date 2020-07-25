Одесса, 25 июля. Технические службы порта Одессы совместно с сотрудниками МЧС Украины 24 июля в очередной раз попытались вытянуть с мели танкер «Делфи», который затонул еще в ноябре 2019 года. Старания украинских технических экспертов оказались безрезультатны – корабль до сих пор лежит на боку у городского пляжа.

Ситуацию с затонувшим судном в Одессе прокомментировали журналисты информационного издания «Украина.ру». Они напомнили, что танкер сорвало с пристани во время штурма, после чего судно выбросило на мель, где оно и затонуло.

Авторы статьи отмечают, что затонувший танкер хорошо раскрывает истинное положение дел на Украине. С самого начала законность нахождения «Делфи» в Одессе вызывала большие вопросы — судно находилось в порту без какой-либо приписки и, вероятнее всего, выполняя роль нелегальной заправки для других водных транспортных средств. Несмотря на это. местные власти попросту закрывали глаза на нахождение танкера в порту Одессы.

Когда судно затонуло возле городского пляжа, ласти не предпринимали каких-либо активных мер по его подъему и утилизации, несмотря на то, что из танкера все это время вытекало топливо.

Спустя почти девять месяцев Киев все-таки принял решение о том, что «старую ржавую посудину», которая представляет экологическую опасность и просто портит вид, пора поднимать и утилизировать. Работы оценили в 24 миллиона гривен, но такие средства не смогли найти в городском бюджете.

Ситуация изменилась после того, как на место затопления судна прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он попозировал на фоне танкера и потребовал организовать операцию по его подъему, «угрожая всем суровыми карами», если этого не будет сделано. Однако подъем «Делфи» начали осуществлять лишь 18 июля. Операция проводилась технической службой порта Одессы при поддержке МЧС и военных.

«И тут выяснилось, что технические службы одесского порта элементарно не способны справиться с этой задачей. Хотя она явно не относится к числу неразрешимых инженерных проблем XXI века. Танкер лежал на мели, из-за чего к нему нельзя подвести обычный плавучий кран, а более продвинутой техники для подъема в стране попросту нет, потому что значительную часть спасательных кораблей давно распилили на лом вместе с основной частью Черноморского пароходства, за копейки распроданного приватизировавшими его жуликами», – заметили журналисты.

Было предпринято несколько различных попыток, чтобы хоть как-то сдвинуть судно «Делфи» с мели, но ни одна из них не увенчалась успехом. 24 июля во время очередных работ произошел новый разлив топлива, находящегося в танкере. На поверхности прибрежной зоны Одессы образовалось масляное пятно площадью порядка 7,5 тысячи квадратных метров. Акваторию, где произошел разлив, пытались оградить с помощью специальных бонов. Но подобное приспособление было установлено неправильно, из-за чего нефтяная пленка распространилась на большую территорию.

Подобные неудачи при проведении спасательной операции хорошо показывают истинное положение дел на Украине и полный непрофессионализм киевских властей, подчеркнули представители СМИ. Они констатировали, что затонувший танкер «Делфи» с водоизмещением всего в 1,6 тысячи тонн является настоящим позором для Украины. Киев не может справиться с ситуацией, которая не вызвала бы серьезных проблем у других стран.

«Конечно, все это не столько про танкер, сколько про саму Украину, где регулярно падают мосты, приходят в негодность трассы, а кипяток из прорванных труб гейзерами вздымается прямо в центре столицы, легко переворачивая автомобили. История судна «Делфи» иллюстрирует полную несостоятельность украинской власти и самой паразитической системы, которая кое-как существует на руинах давно рухнувшего «совка». Все видят – страна потерпела крушение, терпит бедствие, отравляя существование попавших в эту катастрофу людей», – резюмировали журналисты издания.

Ранее журналисты издания «ПолитНавигатор» заявили, что ржавый танкер «Делфи» можно считать настоящим позором Одессы. Авторы статьи с иронией удивляются тому, как «великая морская держава» до сих пор не смогла убрать судно, которое уже стало настоящей «достопримечательностью» для жителей города и туристов.