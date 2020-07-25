Экс-жена Прохора Шаляпина показала видео совместного купания в бассейне

Астрахань, 25 июля. Бывшая жена Прохора Шаляпина, 57-летняя Лариса Копенкина, показала, как проводит жаркий день в бассейне с певцом.

Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте. В посте к ролику женщина отметила, что вернуть прошлое нельзя, но можно наслаждаться настоящим днем.

Шаляпин, который записывал видео, в кадре объяснил, что проводит время с экс-супругой в центре Астрахани на даче, поскольку из-за пандемии вылететь на отдых за рубеж не удалось. Вместе с тем он уточнил, что ни он, ни его напарница не грустят по этому поводу, а женщина и вовсе постоянно веселится и активничает.

«В этом году нас не выпустили за границу. Мы не очень-то расстраиваемся, потому что [есть] чудесная Астрахань. Мы сейчас в центре Астрахани на даче <...> Ларочка, конечно, все время неуемная», — сдал подругу певец.

Пара не объяснила, означает ли совместное купание воссоединение, однако подписчики Копенкиной решили, что такое времяпрепровождение может свидетельствовать именно об этом.

«Какие вы классные!! Я рада, что вы вместе», — написала shumova44. «Бомбезная парочка. Обожаю ваши совместные видео. Хоть посмеяться от души, так настроение поднимаете», — прокомментировала shigapovavenera. «Два голубка. Отдыхайте по полной. Молодцы», — поддержала пару len.usya. «Красавцы! Очень рада за вас!» — поделилась sabina0657.

Некоторые пользователи не упустили возможность напомнить Шаляпину о том, что особой популярностью он пользуется у дам старшего возраста.