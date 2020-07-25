Стало известно, на что тратят свои миллионы Ивлеева и Элджей

Москва, 25 июля. Молодые российские блогеры зарабатывают миллионы и не отказывают себе в дорогих игрушках. Teleprogramma.pro назвала дорогие покупки Насти Ивлеевой, Моргенштерна и Элджея.

Рэпер Моргенштерн буквально взлетел на Олимп славы. Молодой парень из Уфы за несколько месяцев выстроил себе образ на презрении к запросам публики, отрицании популярных стилей и музыки. Исполнитель не старается доводить свои композиции до совершенства, записывая на коленке альбом «Легендарная пыль» и собирая 70 млн прослушиваний.

На честно заработанные миллионы Моргенштерн купил себе дом с бассейном, музыкальной студией и баней. Рэпер не отказывает себе в дорогих игрушках и покупает премиальные авто ― Mercedes-Benz E200, Cadillac. Кроме того, Моргенштерн приобрел цепь из платины Playboy за 3 млн рублей.

Еще один популярный рэпер Элджей тоже любит баловать себя дорогими машинами. Рэпер подарил себе спорткар BMW i8 за 10 миллионов рублей. Дорогие подарки Элджею дарит и его жена ― Настя Ивлеева. Ранее блогер похвастался часами, усыпанные бриллиантами, стоимостью от 7 до 11 млн рублей.

Сама Ивлеева тоже зарабатывает прилично. Девушка переехала в новый дом в Подмосковье стоимостью 20 млн рублей. В автопарке Ивлеевой тоже не пусто. Блогер купила Chevrolette Camaro лимонного цвета стоимостью от 4 млн рублей. По ее словам, BMW и Gelandewagen ей надоели.

Ранее сообщалось, что российские звезды резко повысили размер гонорара за выступления на корпоративах после самоизоляции. Самой дорогой певицей по-прежнему является Алла Пугачева, ее гонорары перевалили за 29 млн рублей.