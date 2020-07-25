Якубович отреагировал на слухи об уходе с «Поля чудес» и рассказал о новом телешоу

Москва, 25 июля. Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не собирается уходить с телешоу «Поле чудес», бессменным ведущим которого является с 1991 года.

Якубович 31 июля будет отмечать 75-летие. Из-за солидного возраста телеведущего в Сети стали ходить слухи об его уходе с проекта «Поле чудес».

Артист отреагировал на такие заявления, подчеркнув, что съемки продолжаются, а сам он покидать программу не хочет.

«[Покидать] «Поле чудес» не планирую, конечно. Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — сказал он в интервью дочери, журналистке Варваре Видо.

За годы работы над шоу у Якубовича сложился образ «бесконечного весельчака», что его не очень устраивает.

«Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — отметил он.

Помимо работы на телевидении, артист занимается множеством других проектов. Например, он написал киносценарий и пьесу, которую приняли к постановке. Выход спектакля запланирован на осень. В работе также книга, а еще он предложил Первому каналу разработку новой программы. Над ней трудится студия «Красный квадрат».

«Это новый формат развлекательного ток-шоу, телевизионных интервью. Видимо, тоже планируется с нового телесезона, с 1 сентября», — заключил он.

Напомним, что в апреле Якубович рассказывал, как во время первых съемок «Поля чудес» хотел уйти с проекта. От зажима он так кричал в микрофон, что звукооператор «чуть не оглох». Ведущего не стали останавливать и «умолять остаться». Наоборот, пригласили на «крайнюю съемку», на которой его в присутствии зрителей назвали «новой звездой». После этого Якубович уже не мог подвести организаторов шоу.