Донбасс сегодня: республики наносят удар по ВСУ, националисты готовят армию против России

Донбасс, 25 июля. В ДНР и ЛНР рассказали о боевых потерях противника за неделю. Украинские спецслужбы вербуют абитуриентов из Донбасса. Националисты готовят молодежь для войны против России. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более 150 мин, гранат и управляемых ракет прилетело за сутки по пяти населенным пунктам Донецкой Народной Республики с украинских позиций. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. В Луганской Народной Республике сутки прошли спокойно.

В Донецке и Луганске представили недельную статистику противостояния. За неделю украинские силовики 45 раз били по населенным пунктам республик, что приводило к разрушениям гражданской инфраструктуры и домов мирных жителей.

В свою очередь защитники Донбасса адекватно отвечали на агрессию противника, чем нанесли существенный урон живой силе украинской армии. Потери Вооруженных сил Украины составили девять ликвидированных военнослужащих и 11 раненых. Выведена из строя украинская боевая машина пехоты, уничтожен тяжелый 120-мм миномет и два беспилотника.

Радикалы формируют молодые армии сторонников

В оборонном ведомстве ДНР сообщают о том, что наблюдатели и сторонники республик отмечают активизацию националистических организаций, которые в усиленном режиме собирают молодежь и проводят с ней полевые сборы, попутно промывая мозги бандеровской идеологией. К примеру, пять дней назад в Сумской области проводились сборы организации «Права молодь» («Правая молодежь») — молодежного актива запрещенного в России «Правого сектора»1.

На данных мероприятиях молодежь обучали рукопашному бою, обращению с оружием и навыкам проведения диверсионных операций, а также минированию объектов инфраструктуры. Отдельно юным националистам прививали знания и навыки противостояния государственным органам охраны правопорядка.

Что характерно и на что обращают внимание в Народной милиции ДНР — на сборах глубоко и детально изучалась топографическая карта Минска — столицы Белоруссии, а также карты прилегающих к Минску населенных пунктов. На картах были нанесены места закладок оружия и боеприпасов. Напомним, что в Белоруссии сейчас в активной фазе проходит президентская избирательная кампания.

Начиная с этой субботы и по 30 июля в Днепропетровской области пройдут сборы молодежного актива националистической организации «Молодежный националистический конгресс». План мероприятий содержит в себе как теоретическую, так и практическую часть. В ходе последней молодежь обучат навыкам стрельбы и рукопашного боя. Организация, не стесняясь, заявляет своей целью воспитание бандеровцев-русофобов.

Билецкий пополняет ряды националистов в зоне ООС

Усиливает свою активность и «Национальный корпус» Андрея Билецкого. Организация запустила проект «Кузница кадров Азова», стартовым мероприятием которого стали сборы националистов на киевском заводе «Атек» 18 июля. Основной целью данного проекта является пополнение живой силы националистов в зоне Операции объединенных сил.

В то же время, несмотря на возрастающую активность националистических организаций, данные мероприятия свидетельствуют о том, что у радикалов большие проблемы с личным составом в зоне конфликта, поскольку Билецкий и компания вынуждены готовить несовершеннолетних юношей, обучая их навыкам ведения боевых действий и ведению диверсионно-разведывательных операций.

СБУ вербует молодежь Донбасса

В Луганске корреспонденту ФАН рассказали о слежке за молодежью, организованной спецслужбами Украины. Первостепенную важность для СБУ имеют выходцы из Донецка и Луганска, направляющиеся для поступления в украинские вузы. Спецслужбисты задерживают абитуриентов и склоняют их к сотрудничеству. Многочисленные факты вербовки известны военным ЛНР.

Программа упрощенного поступления в украинские вузы для выпускников школ ДНР и ЛНР является не более, чем очередной уловкой спецслужб, подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН компетентный собеседник из Донецка. Заманивая абитуриентов специальными условиями поступления и льготными условиями проживания, украинские власти по наитию кураторов из спецслужб готовят будущую агентуру, которая будет работать на подрыв интересов республик Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.