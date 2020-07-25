Ученые «отменили» проблему перенаселения Земли, но предсказали новую угрозу

Москва, 25 июля. Американские ученые пришли к выводу, что планете не грозит перенаселение. Однако к концу века человечество столкнется с новой проблемой.

Ранее Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) предсказывал, что к 2100 году население Земли превысит 10 или даже 15 млрд человек. Ученые из Университета Аделаиды предупредили, что из-за перенаселения человечество столкнется с глобальным дефицитом воды и продовольствия.

Однако в 2014 году этот прогноз был пересмотрен. Ученые пришли к выводу, что к концу века население Земли едва ли превысит рубеж в 9,9 млрд. При этом доля людей старше 80 лет увеличится в шесть раз. Основной прирост обеспечит Африканский континент, но после 2064 года из-за массовой доступности высшего образования и контрацепции начнется спад.

По мнению ученых, наибольшие потери понесут Япония, Италия, Испания, Таиланд и Южная Корея, население этих стран сократится вдвое. Население России к концу века уменьшится до 106 млн человек, а в Китае будут проживать 732 млн человек.

Несмотря на то, что ученые «отменили» проблему перенаселения Земли, они предсказали новую угрозу. Высокая доля пожилого населения может стать проблемой для политической и экономической жизни многих стран. Исследователи предупредили, что установившаяся система в политике и экономике не сможет эффективно и быстро перестроиться под стареющее население.

Ранее ученые расположенного в американском городе Сиэтл Института показателей и оценки здоровья Медицинской школы Университета Вашингтона пришли к выводу, что к 2100 году на нашей планете будет жить 8,79 миллиарда человек.