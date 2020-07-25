В ЛНР ответили Киеву, пожаловавшемуся на переговорщиков в Минске

Киев, 25 июля. Представителям России в составе трехсторонней контактной группы в Минске необходимо научиться договариваться, чтобы выйти из истории с Донбассом «с сохранением лица», заявил украинский вице-премьер Алексей Резников. Делегат от ЛНР в составе ТКГ Родион Мирошник заметил, что «плохому переговорщику и оппонент мешает».

По мнению Резникова, ни один из шести человек, участвующих в минском переговорном процессе от РФ, не способен достичь консенсуса. Однако у представителей Донбасса, которые также присутствуют в ТКГ, ситуация с договороспособностью еще хуже, считает политик.

«Они вообще не способны сказать «да», «давайте попробуем», они всегда найдут возможность сказать «нет», обвинив в этом Украину. Даже если появится сверху политическая воля, они будут буксовать», — пожаловался министр.

При этом он заявил, что дальнейшее продвижение «в вопросах мира на Донбассе» станет возможным, если поменять представителей российской делегации.

«Самая простая вещь, которая может что-то изменить, — ротация. Украина подняла уровень представительства, показала, что готова брать на себя ответственность», — констатировал вице-премьер.

Мирошник прокомментировал жалобу украинского политика. Он подчеркнул, что недостатки у оппонента Украина находит из-за того, что сама является плохим переговорщиком. По его словам, Киев во всех видит «зверей», которые отказываются идти ему навстречу и во всем обвиняют.

Говоря конкретно о вице-премьере, представитель ЛНР отметил, что понимает его негодование, поскольку «филологические изыски Резникова на тему, что Украина не должна вносить «особый статус» Донбасса в конституцию, пошли прахом». Также западными «партнерами» оказалось проигнорировано его предложение перечитать Будапештский меморандум на новый лад.

«Как тут не завопить: эти нам не поддаются и не подыгрывают — везите новых?! В общем, штормит пана Резникова, штормит…» — написал Мирошник в своем Telegram-канале

Слова Резникова о высокой ответственности Украины расходятся с реальностью. Именно из-за Киева процесс урегулирования ситуации в Донбассе стоит на месте.

На это указывают и последние решения и заявления президента страны Владимира Зеленского, который одномоментно аннулировал подписанный в Минске документ о дополнительных мерах контроля за соблюдением перемирия, а позднее шокировал мировую общественность предложением «прочитать и расшифровать текст Минских соглашений».

Минские соглашения лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, они были достигнуты в столице Белоруссии в 2015-м году на переговорах лидеров стран «нормандской четверки» — России, Франции, Германии и Украины. Однако последняя продемонстрировала пренебрежительное отношение к документу, отказавшись выполнять свои обязательства по нему.

Сотрудник института «Новое общество» Владимир Киреев говорил о том, что не игнорировать условия «Минска» Украине выгоднее, чем выполнять, поэтому в ближайшие годы она «будет манкировать своими обязанностями».