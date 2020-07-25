Американские СМИ в ужасе: крупные города США стали мишенью для «зеленых человечков»

Вашингтон, 25 июля. Американские СМИ описывают жуткие события в крупных городах страны. Панику у журналистов вызывают не массовые протесты и убийства, а «зеленые человечки», пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов.

«Зелеными человечками» в США прозвали вооруженных силовиков без опознавательных знаков, которые задерживают наиболее активных участников столкновений и мародеров. Ответственным за появление «зеленых человечков» СМИ назвали президента США Дональда Трампа. Главу Белого дома обвинили в военной агрессии против американских городов и штатов, где поддерживают демократов. Мишенью для «зеленых человечков» стали крупные города США, о чем с ужасом сообщают СМИ.

«Президент Дональд Трамп направит «большую волну» федеральных силовых структур в города США, чтобы подавить преступность. Чикаго и два других города, находящихся под контролем демократов, становятся мишенью для действий республиканского президента на фоне всплеска насилия», — приводит Данилов выдержку из материала BBC.

Профессор конституционного права Корнеллского университета Майкл Дорф даже сравнил действия Трампа с «аннексией Крыма». Примечательно, что с точки зрения Дорфа, если Портленд и Чикаго объявляются «американским Крымом», то протестующие в этих городах, а также мэры и губернаторы являются сепаратистами. Тогда Трампа обязан ввести войска в эти города для борьбы с сепаратизмом.

«Однако столь сложная логическая конструкция находится вне того уровня политического дискурса, который сейчас является американским стандартом», — отмечает Данилов.

Около 58% опрошенных Morning Consult избирателей поддерживают введение в охваченные протестами города военных, 33% опрошенных высказались резко против задействования армии. Очевидно, что в США активно готовятся к приближающимся выборам, и обе стороны понимают, что они пройдут со взаимными обвинениями в фальсификациях и, вероятно, столкновениями на улицах.

Данилов отметил, что такой исход значительно ударит по надеждам США на мировую гегемонию. С другой стороны, США остаются важным элементом мировой экономики, политическая деградация США может сказаться на всем мире.