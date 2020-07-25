Журавко объяснил, зачем Киеву понадобилась «расшифровка» Минских соглашений

Киев, 25 июля. Украина требует «расшифровку» Минских соглашений, поскольку планирует отказаться от выполнения некоторых прописанных в документе условий. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Станицу Луганскую заявил о необходимости проведения некой «расшифровки» всех пунктов Минских соглашений. По его словам, Киеву нужно понять, какие условия Украина может выполнить, а от каких ей стоит отказаться.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть – мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», – сказал Зеленский.

Журавко в беседе с Nation News объяснил, зачем Киеву понадобилась «расшифровка» Минских соглашений. Он заметил, что слова украинского президента обращены к США и Евросоюзу – Киев надеется, что Вашингтон и Брюссель, изучив документ, смогут трактовать его пункты иначе. Таким образом киевские власти планируют отказаться от выполнения некоторых условий, прописанных в «Минске-2».

По словам Журавко, слова президента Украины свидетельствуют лишь о том, что Киев и дальше планирует продолжать гражданскую войну в Донбассе, а перемирия и прекращения обстрелов ожидать не стоит. Экс-депутат заметил, что если бы украинские власти на самом деле хотели урегулировать конфликт на Юго-Востоке Украины мирным путем, то не стали бы принимать закон о местных выборах.

«Его внесли, его спикер подписал и поставил жирную точку. Все остальное от Зеленского – словоблудие. Я не ожидаю ничего хорошего. Я ожидаю ухудшения», – резюмировал Журавко.

Ранее Журавко прокомментировал захват заложников, который произошел в городе Луцк на Украине. Он заметил, что этот террористический акт мог оказаться спланированной операцией с целью «приподнять» рейтинг Зеленского.