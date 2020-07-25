Муцениеце мечтает обсудить с Путиным тему развода

Москва, 25 июля. Актриса Агата Муцениеце, запустившая после развода YouTube-шоу по этой теме, призналась, что мечтает видеть в качестве гостя одного из выпусков президента РФ Владимира Путина. Она напомнила, что российский лидер прошел через расставание с супругой.

Проект Муцениеце «Честный развод» появился благодаря личному опыту. В феврале актриса и ее супруг Павел Прилучный объявили о завершении отношений. После тяжелого разрыва она начала брать интервью у своих коллег из мира шоу-бизнеса, узнавая, как они переживали подобные ситуации.

Звездные откровения стали пользоваться успехом. У шоу появились поклонники, которые с интересом ждут, кто станет героем очередного выпуска.

По словам Муцениеце, дефицита гостей нет. Недавно кто-то даже оставил на ее машине записку с номером телефона и адресом электронной почты, где сообщалось о желании поговорить с актрисой о личном.

«Есть отклик у народа! Каждый находит интересной какую-то историю, слышит совет для себя. Важно говорить и слышать», — считает автор шоу.

Актриса призналась, что ей хотелось бы обсуждать тему развода не только с представителями шоу-бизнеса, но и с политиками.

«Мечтаю поговорить с Ириной Хакамадой. Очень умная, невероятная женщина. Ну и, конечно, мужчин, тоже хочется видеть у себя в гостях. Владимира Владимировича Путина, например. Он же тоже развелся», — поделилась она.

Путин действительно развелся со своей супругой Людмилой, это случилось в 2013-м году. Глава государства не раскрывал причин, поскольку предпочитает не говорить о личной жизни. Он отметил, что его работа связана с публичностью, и реакция на это обстоятельство будет разной. Говоря о разрыве брака, он уточнил лишь, что «Людмила Александровна отстояла вахту в девять лет».