На днях правительство Украины было вынуждено признать «ряд недочетов» в проекте принципиально нового регионального деления территории от Ужгорода до Славянска. В ходе своего очередного заседания представители украинского кабинета министров выразили намерение «учесть общее недовольство масс» основным положением документа и скорректировать некоторые параграфы закона, уже одобренного Верховной радой.

Впрочем, как утверждают скептики, кардинальную работу над ошибками кабмин проводить не станет и в обозримом будущем государство окончательно превратится в «лоскутное одеяло». Активисты общественных организаций призывают сограждан в очередной раз выйти на улицы и воспрепятствовать «уничтожению страны». И украинцы массово бойкотируют проведение административно-территориальной реформы. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно главным положениям украинского правительственного плана административно-территориальной реформы, уже к концу нынешнего года из 490 официально зарегистрированных районов на Украине останутся 118 соответствующих единиц. Как заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, существующее ныне районирование проводилось в стране еще в первой половине ХХ века и сегодня Украина крайне нуждается в новых стандартах.

«[На Украине] есть районы, где проживают всего пять-шесть тысяч человек, а есть аналоги, где живут до 180 тысяч, — резюмировал он. — Нужно срочно исправлять эти перекосы».

Он добавил, что именно таким образом Киев докажет Западу свое стремление «избавиться от советского прошлого и перейти на европейские стандарты районирования».

Что такое «европейские стандарты районирования» по лекалам Киева, на себе уже ощутили сотни тысяч украинцев. Так, в рамках оптимизации были фактически ликвидированы медицинские заведения, школы, детские сады и даже региональные отделения правоохранительных органов практически во всех относительно небольших населенных пунктах Украины. Без работы остались не только медики, педагоги и полицейские, но и пожарные, работники газовых хозяйств, энергетики.

«Некоторых из нас переводят на службу в соседнее село, расположенное за 18 километров, а некоторых — попросту сокращают, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН сотрудник государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей С. — Это значит, теперь мы не всегда сможем приехать по экстренному вызову, а если и приедем — наверняка опоздаем».

Мнение Андрея разделяют и другие люди, пострадавшие от «уплотнения регионов».

«У нас закрыли фельдшерско-акушерский пункт, а я не могу каждый день добираться на работу в другой город, — заявил водитель скорой помощи из Черниговской области Степан Поддубный. — Замену мне, конечно, найдут. Но что будет, если беда случится с нашими односельчанами? Успеет ли машина добраться вовремя?»

Подобные вопросы сегодня звучат на многочисленных митингах протеста, проходящих практически по всей Украине. Только по официальным данным, за последние три недели массовые акции за отмену указанной административно-территориальной реформы прошли в более чем 80 населенных пунктах. В некоторых случаях демонстранты не только традиционно жгли автомобильные покрышки, но и выражали готовность разгромить здания местных органов государственной власти.

«Люди сегодня воспринимают новую реформу как банальное желание власти сэкономить на простых гражданах, — сказал журналистам в Киеве политолог Алексей Якубин. — За понятием «оптимизация и укрупнение районов» может скрываться [более массированная] политика сокращений и инфраструктуры, и рабочих мест. Это будет порождать конфликты».

С Якубиным полностью согласны и сами активисты.

«Народ шокирован действиями власти. Рядовых граждан никто не спрашивал, хотя тема территориального деления должна непременно выноситься на всенародное обсуждение, — заявила Федеральному агентству новостей общественный наблюдатель Анна Юрчук. — С карты Украины фактически «исчезают» две трети региональных образований. На этом фоне говорить, например, о проблемах Донбасса нынешнему украинскому правительству должно быть стыдно».

Похоже, отнюдь не стыдно. Предполагается, что уже в ближайшее время кабмин Украины рассмотрит вопрос о территориальной реформе в неподконтрольных Киеву регионах Донецкой и Луганской областей. И даже в Крыму.