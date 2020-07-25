Новый альбом бойфренда Бузовой вызвал гнев у россиян

Москва, 25 июля. Интернет-пользователи неоднозначно оценили новый альбом бойфренда певицы и телеведущей Ольги Бузовой Давида Манукяна. Многие раскритиковали музыкальный стиль исполнителя и уличили его в копировании звучания треков других звезд.

Российский блогер и по совместительству возлюбленный Бузовой уже давно предпринимает попытки покорить музыкальные вершины. Буквально на днях он представил собственный альбом, который получил название «Король». При этом Дава поспешил лично оценить свои творческие успехи, заявив, что его песни придутся по вкусу всем меломанам, а альбом станет главной сенсацией этого года.

Однако у подписчиков блогера и других пользователей Сети «сенсационное» творение Манукяна вызвало лишь гнев. Они обвинили артиста в заносчивости и констатировали, что он пытается быть похожим на другого известного российского репера — Моргенштерна.

«Версия Моргенштерна с AliExpress. Полноватый, нелепо матерящийся детина», — написал один из комментаторов. «Все чаще и чаще обращаю внимание на то, как вы подражаете Моргенштерну. Это уже некрасиво», — высказался другой.

Певец пока не отреагировал на слова критиков. Возможно, решил не обращать на них внимания, поскольку заявлял, что планирует стать большой звездой, заняв свое место в мире российской поп-музыки.

Ранее фанаты заподозрили, что Бузова вскоре может расстаться со своим возлюбленным. На эту мысль их натолкнуло то, как пара перестала проявлять в социальных сетях взаимную активность. Некоторые СМИ даже написали, что известной пары больше не существует, отмечает портал «Утро.ру».