Гагарина впервые рассказала о разводе с Исхаковым

Москва, 25 июля. Певица Полина Гагарина редко рассказывает о своей личной жизни, звезда долгое время оставляла без комментариев свой развод со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Певица выступила для выпускников в столичном парке Горького. Перед концертом знаменитость ответила на вопросы журналистов. Гагарина не стала вдаваться в подробности личной жизни и емко прокомментировала развод.

По словам певица, «лучше ее слов за нее скажут дела». Кроме того, Гагарина призналась, что бесконечно счастливой ее делают дети. У звезды два ребенка ― 12-летний Андрей и трехлетняя Мия.

В мае Гагарина заявила о разрыве отношений с Исхаковым. Позже фотограф подтвердил эту информацию, добавив, что готов воспитывать детей вместе с певицей. Подписчики звезды назвали возможную причину развода.

Ранее Гагарина выложила в Instagram видео со спортивной тренировки. Однако подписчиков удивили не упражнения и обтягивающий костюм знаменитости, а ее нездоровая худоба.

На опубликованном видео артистка выглядит весьма активной и жизнерадостной. Одетая в золотистые шорты и топ девушка выполнила несколько спортивных упражнений вместе со своим тренером Вячесловом Дайчевым.