Джигурда рассказал, как можно «творить чудеса» в сексе за 13 минут

Артист и шоумен Никита Джигурда, комментируя Федеральному агентству новостей исследование американских ученых о продолжительности хорошего секса, заявил, что дело не в количестве минут полового акта, а в качестве.

Хороший секс

Согласно исследованию Университета штата Пенсильвания, хороший секс должен длиться не более 13 минут. При этом слишком долгий половой акт может вызвать у партнеров разочарование.

Ученые исследовали оптимальную длительность полового акта много лет. Они обработали мнения семейных психологов и консультантов, медиков и социальных врачей. Всего было опрошено около тысячи респондентов.

Вывод ученых следующий: идеальный половой акт должен длиться от семи до 13 минут. Коротким секс, по их мнению, можно назвать, если он длится от одной до двух минут. От трех до семи минут — это уже нормальная длительность секса.

Успеть за 13 минут

Как отметил Никита Джигурда, время — это не главный показатель в сексе.

«Дело не в количестве минут так называемого полового акта, а в качестве. Акт Камы (санскритский термин, обозначающий сексуальные наслаждения. — Прим. ФАН) должен быть наполнен духовным. Это своеобразная мистерия. [Секс] можно провести и за три минуты, наполнив ее космической энергией нестерильной любви, а можно несколько часов впустую долбиться, как это показывают в порнухе. Поэтому 11 минут достаточно, если во время акта любви читать мантры, молитвы и благодарить вселенную, создателя за то, что существует такой божественный акт соединения энергий инь и ян», — пояснил Джигурда.

По его словам, можно не использовать положения из «Камасутры», а использовать «банальную позу». Но необходимо подключать все чакры, «не только сексуально-корневую, но и сердечную, и горловую, и духовную энергию».

«Это позволит творить чудеса. Именно этим я занимался и занимаюсь со своей супругой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Именно поэтому она выбрала среди миллионеров и принцев Никиту Джигурду. Потому что я владею техникой духовной «Камасутры», чего и всем другим желаю», — заключил артист.

Ранее известная телеведущая Ксения Собчак заявила ФАН, что хороший секс зависит еще и от того, какого диаметра и размера предмет является «актором любовного акта».