Актер Матросов поделился секретами хорошего отдыха в России

Москва, 25 июля. Продюсер и актер Денис Матросов поделился своими впечатлениями от путешествий по необъятным просторам России и назвал наиболее поразившие его места.

Артист отметил, что в России множество мест для хорошего отдыха. Своим любимым Матросов назвал Крым. Именно в Балаклавской бухте в возрасте 22 лет он впервые увидел море. В советские времена там была закрытая зона с секретной базой подводных лодок, а теперь — живописнейшее место с яхтами.

Продюсер отметил, что с годами полуостров изменился кардинально, причем в лучшую сторону.

«Активно развивается инфраструктура, дороги заметно улучшились. Конечно, это все не может не радовать», — подчеркнул он.

Матросов порекомендовал туристический маршрут «Золотое кольцо России», который пролегает по городам с уникальными памятниками истории и культуры и потрясающей природой.

«Хочешь — купайся, хочешь — в круиз отправляйся!» — заметил артист.

Продюсер признался, что своей красотой и культурным разнообразием его поразила Казань. А вот Камчатка произвела впечатление чистотой и первозданностью природы.

«Кстати, именно август здесь — самое время для купания», — добавил Матросов.

В последний месяц лета, по его словам, хороши Дальний Восток и Сахалин. Регионы славятся охотой и рыбалкой, хотя цены, по словам актера, не слишком отличаются от московских.

Ранее китайский портал Sohu опубликовал материал, в котором автор с восхищением отозвался о природе России: ее озерах, полях и лесах. Кроме того, он представил топ-10 таинственных мест страны, которые просто не могут не заворожить туристов. Особенно выделены в статье Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии, более известная как «Пещера Черного дьявола», а также Телецкое озеро на Алтае.