ПФР разъяснил, кому положены льготы еще до выхода на пенсию

Москва, 25 июля. Пенсионный фонд РФ за последние полгода одобрил 1,2 млн заявлений на различные меры социальной поддержки и льготы от граждан предпенсионного возраста.

«За шесть месяцев 2020 года Пенсионный фонд России подтвердил право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста по 1,2 млн заявлений», — сообщили в ПФР.

В пресс-службе отметили, что больше всего одобрили заявлений, которые были направлены центрами занятости для программы профессионального переобучения предпенсионеров. В период обучения, повышения квалификации и поиска работы выплачивается повышенное пособие. Таких заявлений было 932 тысячи.

Кроме того, ПФР одобрил 124 тысячи заявлений на получение работающими предпенсионерами оплачиваемого выходного для прохождения диспансеризации.

С 2019 года предпенсионеры могут получить бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, а также скидку на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов. Также с прошлого года действуют льготы на ежегодную диспансеризацию и дополнительные гарантии трудовой занятости.

Федеральное агентство новостей рассказало, какие изменения ждут россиян с 1 августа. С начала месяца в России вступит в силу ряд изменений, среди которых выплата повышенных пособий по безработице, увеличение цен на газ, повышение пенсий для трех категорий пенсионеров и расширение тарифного коридора ОСАГО.