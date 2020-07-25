Дробыш сравнил «широкоформатную» Наргиз с Фредди Меркьюри

Москва, 25 июля. Продюсер и композитор Виктор Дробыш сравнил свою подопечную, певицу Наргиз Закирову с легендарным вокалистом Queen Фредди Меркьюри. По его словам, ей, как и британской звезде, под силу все музыкальные жанры.

Дробыш работает с Закировой всего несколько месяцев, но уверен, что с артисткой можно успешно экспериментировать.

«Наргиз — широкоформатный музыкант, с кем можно попробовать и широкую балладу, и рок-н-ролл, и гуцульские веселые песни. Она тот артист, который может экспериментировать. Это показатель таланта и образованности. Самая яркая группа, которая могла перепробовать все жанры — это Queen, потому что Фредди Меркьюри был гениальный», — подчеркнул продюсер в интервью KP.Ru.

Он рассказал, что вместе с Закировой записывает песни композитора Рика Аллисона, которому принадлежит авторство ведущих хитов Лары Фабиан.

Однако главным в деловых отношениях со звездой Дробыш назвал не ее талант, позволяющий выпускать успешные работы, а уважение и взаимопонимание. Он признался, что именно это позволяет «чувствовать артиста» и правильно понимать, как его развивать.

«Хуже, когда ты взял артиста, а что делать не знаешь. Приятно, что наш рабочий дуэт с Наргиз вырос в трио — прекрасный певец Саша Иванов может и спеть с Наргиз, и написать для нее. Мы такая маленькая стайка единомышленников, и это дает позитивный взгляд на будущее», — заключил композитор.

Сотрудничество Закировой и Дробыша началось в этом году, после того, как певица со скандалом разорвала контракт с предыдущим продюсером Максимом Фадеевым.

Наргин рассказывала, что Дробыш с самого начала вел себя с ней очень дружелюбно, их встреча по поводу работы не стала перерастать в официальную. Он просто сказал артистке: «Давай попробуем», пишет портал «Дни.ру».

С момента начала сотрудничества с Дробышем у артистки не вышло ни одной новой песни. Она признавалась, что некоторое время переживала по этому поводу, но потом поняла, что продюсеру нужно время, чтобы присмотреться к ней.