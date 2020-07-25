Голый мужчина в маске вместо трусов прогулялся по улицам Лондона

Лондон, 25 июля. Обнаженный спортсмен и блогер Тимоти Шифф прогулялся по улицам Лондона в медицинской маске вместо нижнего белья, сообщает Daily Mail.

Шифф опубликовал свои фотографии в социальных сетях. На снимках 32-летний спортсмен предстал обнаженным, а его причинные места прикрывала голубая маска. Он непринужденно прогуливался в необычных трусах между рядами автомобилей и по пешеходным зонам, обращая на себя внимание горожан, а затем двинулся к Букингемскому дворцу.

«Мы, люди, немного сбились с пути, в основном, из-за разобщенности с природой и богом и нуждаемся в каком-то новом руководстве», — написал спортсмен.

Шифф объяснил, что таким экстравагантным образом он решил высмеять новые ограничения по коронавирусу, введенные в Англии. С 24 июля британцев обязали носить маски в общественных местах.

Подписчики Шиффа неоднозначно отреагировали на акцию. Одни сочли прогулку хорошей шуткой, некоторые даже попросили фото спортсмена сзади.

«Надень маску, сказали они. И я надел», — пошутил ryan_brenner_oa.

Другие же не оценили философских высказываний Шиффа и призвали надеть маску. По последним данным, в Великобритании выявили 298 тысяч случаев коронавируса, скончались более 45 тысяч человек.

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