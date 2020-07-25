Садальский рассказал о роли любимых женщин в трагической судьбе Высоцкого

Москва, 25 июля. Известный актер Станислав Садальский опубликовал трогательный пост о любимых женщинах советского исполнителя Владимира Высоцкого. В годовщину смерти певца Садальский рассказал, какую роль сыграли Марина Влади и Людмила Абрамова в трагической судьбе поэта.

На своей странице в Instagram актер выложил фотографии с похорон Высоцкого. На одном из снимков Влади и Абрамова стоят у гроба и держат друг друга за руки.

«Когда смотрю на это фото с похорон Владимира, на эту трагическую связку рук любимых женщин у гроба, всегда думаю, как же ему повезло с женами», — написал артист.

По словам Садальского, он знаком с обеими женщинами и готов встать перед ними на колени. С Людмилой Абрамовой актер познакомился на передаче Бориса Корчевникова, посвященной Высоцкому. Садальский подчеркнул, что вторая супруга барда потрясающе владела речью.

«Сказала, что у Владимира было только две женщины, перед которыми она преклоняется: Марина и Оксана, то есть, те, которым довелось вынести больше всех — Влади и Афанасьева», — написал артист.

Как утверждает Садальский, Абрамова отводит себе скромную роль в жизни Высоцкого, хотя на самом деле она занимала перове место. Именно Абрамова родила исполнителю сыновей. Актер подчеркнул, что вторая жена певца в свое время спокойно отпустила поэта, дав ему возможность быть счастливым, и никогда никому не позволяла говорить плохо о бывшем муже.

«Она любит его до сих пор, она говорит о нем и плачет. Она ни разу за эти 40 лет не оскорбила память о нем», — отметил Садальский.

Что касается Марины Влади, то, по мнению актера, только благодаря ей о Высоцком узнал весь мир. Артист подчеркнул, что именно Влади назвала исполнителя гением и показала его Европе и Западу.

«Она хранила его двенадцать лет, без нее он бы умер намного раньше», — подытожил Садальский.

Напомним, Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года в Москве, поэту было 42 года. Во врачебном свидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Оксана Афанасьева, о которой упомянул Садальский, считается последней возлюбленной Высоцкого. Через два года после смерти поэта она познакомилась с актером Леонидом Ярмольником и стала его женой.