Патриарх Кирилл благословил игуменью Феофанию на продажу роскошного Mercedes

Москва, 25 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского женского монастыря, игуменью Феофанию (Мискину) на продажу купленного ею автомобиля Mercedes Benz S-класса. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Машину Феофания приобрела примерно за 10 миллионов рублей. Она руководит несколькими монастырскими гостиницами.

«Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — заметил Легойда.

Патриарх напомнил о том, что просил священнослужителей не пользоваться автомобилями, которые принято относить к предметам роскоши. А машины, необходимые для работы, оформлять на обители.

Ранее Верхнепышминский городской суд оштрафовал опального схимонаха Сергия (Романова) по статье о возбуждении ненависти или вражды. В апреле во время проповеди он обратился к прихожанам с не вполне уместным в период пандемии предложением. Посоветовал верующим «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, сажать картошку», пока не настал голод. Священника, который заявлял о «псевдопандемии», лишили права проповедовать, а также запретили высказываться в публичном пространстве.