В Европе назвали Украину «гнилостным болотом нацизма»

В последние недели украинские политологи отметили важную тенденцию — во многих европейских СМИ поднялась волна публикаций об украинском нацизме, а также о том, что власти страны открыто поощряют насилие. Поводом послужила «охота» ультраправых на членов Партии Шария, а целью — отдаление ЕС от ситуации на Украине, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева

Новая тенденция в европейских СМИ воспринимается на самой Украине как неприятный нонсенс. Здесь все давно привыкли к тому, что европейцы, так любящие говорить о правах человека и «важности исторической памяти», с 2014-го в упор не замечали ни многотысячных нацистских шествий по Киеву, ни фашистской символики на знаменах добробатов в Донбассе, ни чудовищных преступлений, совершенных радикалами, — от сожжения Дома профсоюзов в Одессе до убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета.

О разгуле украинского нацизма годами молчали крупнейшие европейские издания и телеканалы. В Киеве это воспринималось как часть негласной поддержки ЕС — своеобразная «плата за Майдан». Собственно, самим европейцам такая «слепота» была только на руку. Ведь в последние шесть лет Европа открыто, без стеснения наживается на Украине — используя ее трудовые и природные ресурсы, вываливая на ее рынок миллионы тонн своей аграрной продукции, дешевого потребительского барахла и так далее.

Тем не менее в последнее время европейские СМИ (пока что «второго плана») неожиданно стали «прозревать». Так, французское издание AgoraVox на днях опубликовало материал, в котором прямо сказано: «Украина все дальше идет по пути открытого неонацизма, что лишь подтверждается последними событиями».

«В этой стране национал-радикалы объявили настоящую охоту на оппозиционных активистов, нападения происходят во многих городах. При этом депутат от правящей партии открыто призывает к стерилизации безработных. А в городе Херсоне по инициативе городского руководства на билбордах воспевается ода коллаборационизму с нацистами», — с тревогой констатируют французы.

«Группировки радикально-националистического толка, такие как «Нацкорпус», прямо призывающие к политическому террору и насилию, являются фактически «младшими партнерами государства», которое прямо проводит политику нациоцентризма. При этом европейские ценности верховенства права, толерантности и уважения к правам нацменьшинств подвергаются дискредитации на государственном уровне», — пишет AgoraVox.

Португальское издание Publico отмечает: «Украинский коллаборационизм с нацистами открыто выставлялся на рекламных щитах в Херсоне в честь обнародованного 30 июня 1941-го «Акта провозглашения Украинского государства».

«На плакатах жовто-блакитная лента скрывает имя Гитлера, но не заслоняет упоминание нацистской Германии в подписанном Степаном Бандерой акте. Решением публично отметить годовщину акта сотрудничества с фашистами мэр Херсона подтверждает — нынешняя Украина полностью погрязла в раскрепощенном неонацизме. Ведь речь идет об инициативе не каких-то неонацистских групп, а официальных властей, которые прославляют коллаборационизм с нацистской Германией прямо на улицах, — возмущены журналисты Publico. — Всё это не оставляет ни малейших сомнений: постмайданная Украина официально прозябает в государственном неонацизме. А руководство ЕС закрывает глаза на этот неонацизм и скрывает от собственного населения гнилостное болото, которое оно поддерживает политически и финансово. В 1930-х мы уже видели такой отвратительный маскарад Европы — с поддержкой нацизма и игнорированием его злодеяний. Сегодня, поощряя переписывание истории, мы повторяем те же ошибки, что и век назад. А их последствия будут столь же катастрофическими».

Европейский филиал издания Slate опубликовал «гвоздевую» статью под названием «Украинский конфликт как лаборатория ультраправого терроризма».

«Над Европой сгущаются новые ультраправые тучи. С 2014-го тысячи иностранных белых неонацистов используют конфликт в Донбассе как прелюдию к глобальной войне в защиту «белой расы». Все они приезжают сражаться во имя своей ксенофобской и расистской идеологии, — пишет Slate. — А в правительственном лагере Украины давно сформировались вооруженные отряды, созданные путем массового набора членов ультраправых и хулиганских организаций, которые проявили себя в ходе Евромайдана».

Больше всего европейцев беспокоит факт того, что на Украине «тренируются» боевики-европейцы, которые потом возвращаются в свои страны ЕС.

«Полк «Азов» является самым известным из них. За последние годы он принял сотни активистов из Европы (Франции, Германии, Греции, Хорватии, Швеции и так далее), а также из Северной, Южной Америки и Австралии. Идеология «объединения на фронте» стала настоящим магнитом для белых расистов с Запада, открыто исповедующих неонацизм. Многие группировки в западных странах установили контакты с Украиной, чтобы отправлять туда самых радикально настроенных активистов, — отметили в европейском Slate. — В Донбассе они получили боевой опыт, который считают крайне важным для будущего. Часть тех, кто влился в ряды «Азова», видят украинскую гражданскую войну как «тренировку» перед расовой войной, в которой им придется защищать «белую Европу». У этих бойцов взгляды стали еще более радикальными, чем перед отъездом. Кроме того, сформировалась международная сеть агрессивных белых расистов, которые могут общаться друг с другом с помощью различных платформ. Затем они вернутся домой, чтобы распространять пропаганду, организовывать тренировки или участвовать в новых боях»

По мнению немецкого портала Heise, «после 2014-го на Украине расцвел нацизм и в этом огромная угроза не только этой стране, но и всему ЕС».

«Хотя ультраправых на Украине не так уж много, но в их распоряжении — тысячи готовых к насилию вооруженных бойцов. А их сторонники серьезно мобилизованы. Сегодня ультраправые могут вывести на улицы больше людей, чем любая партия или коалиция на Украине, — пишет немецкий портал. — К тому же часть государственной власти и неонацисты после Майдана и до сих пор живут в обоюдовыгодном симбиозе, что позволяет радикалам действовать вне рамок закона. Могут ли украинцы, несмотря на всё это, считать, что они на правильном пути? И могут ли в Европе всерьез заявлять, что на Украине возобладали европейские ценности?»

По мнению киевского политолога, главы аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, «В Европе уходит в прошлое миф о том, что украинцы — добродушные и толерантные люди, искренне стремящиеся к европейским ценностям».

«Европейцам приходится констатировать, что о «ценностях Майдана» здесь давно уже позабыли. Сегодня идет резкое повышение уровня агрессии в общественном сознании, а также активное использование «языка ненависти» в политике. Сторонники крайнего национализма, которые сейчас доминируют в системе управления страной, утверждают, что любая другая идеология — угроза государству, — констатировал политолог. — Диалог как форма политической коммуникации сегодня практически игнорируется. А призывы к толерантности оцениваются как проявление слабости. Зато в ход идет политическое насилие, осуществляемое руками ультраправых и неонацистов, вроде «Национального корпуса» и С14».

По словам Золотарева, нарастающую активность нацистов, а также террор в отношении их оппонентов заметили, наконец, и европейцы.

«В первую очередь их шокировало «сафари», объявленное «Нацкорпусом» на активистов Партии Шария, — отметил аналитик. — Для серьезного политика в Европе репутация — это его капитал. Праворадикалы и неонацисты там нерукопожатны, а ситуация, когда власть использует наци в своих целях, невозможна в принципе. Шлейф связей Киева с праворадикалами ставит ее европейских партнеров в весьма неудобное положение. Они меньше всего хотят испачкать руки «коричневым». Поэтому, хотя масс-медиа и ряд политиков ЕС уже дали оценку правому террору на Украине, вскоре наверняка последует и непубличная политическая реакция. В Брюсселе понимают, что разбираться надо в первую очередь не с молотком, а с рукой, которая этот молоток держит».

Многие европейские медиа сейчас живописуют ситуацию на Украине как «абсолютно дикую для европейцев», указывает эксперт.

«О рекордном росте количества актов насилия со стороны нацистов на днях написало издание Violence Marker. Разумеется, политики могут не заметить эту публикацию. Также можно проигнорировать и огромную статью об украинском нацизме в издании EU-Reporter. Но, когда о нападениях «Нацкорпуса» на оппозиционеров пишет влиятельная британская Independent с 16-миллионной аудиторией, игнорировать такое для политиков уже очень трудно. И они вынуждены давать нелицеприятную оценку происходящему на Украине. Причем эта оценка подкрепляется и требованиями к украинской власти», — добавил Золотарев.

Но еще важнее, по мнению Золотарева, тот факт, что об угрозе украинского нацизма заговорили ведущие политики Европы.

«Так, свою позицию публично озвучил член британской Палаты лордов барон Джереми Хью Бихем — после ознакомления с докладом о разгуле крайне правых на Украине. Он заявил: «Демократические страны Европы давно должны начать бороться с ростом влияния нацистских движений на востоке континента, яркий пример чего — позорная политика украинской власти». Представитель лейбористов в британском парламенте Кэтрин Вест прямо потребовала от Киева «расследовать эти нападения и наказать виновных», — напомнил политолог. — С британскими политиками согласны и в Польше. Там одна из лидеров партии «Весна» Моника Фалей призвала Киев «начать более эффективно бороться с националистами». А также гневно указала на нападения на сторонников Партии Шария 17 июня в Киеве и 25 июня — в Житомире и Харькове. По ее словам, «Украине не нужны внешние враги, уничтожить страну изнутри могут страх, агрессия и насилие».

По мнению киевских политологов, нынешнее «прозрение» европейских СМИ и политиков по поводу нацизма связано с разочарованием от того, что новое украинское руководство не способно выполнять Минские соглашения. Похоже, некоторые силы в Европе уже готовят себе «запасной аэродром» на случай, если выход Украины из Минских соглашений будет признан официально. И как следствие — появится возможность начать снимать секторальные экономические санкции с России.

В этом случае Украина окончательно потеряет роль «инструмента давления на Москву» и станет политически ненужной Западу. А с ненужными партнерами, да еще такими, которые больны опасными социальными болячками, европейцы привыкли разговаривать в совсем другом тоне. Поэтому, прогнозируют эксперты, политическое миндальничание ЕС с Украиной может закончиться вскоре после прозрения европейцев по поводу «рассадника нового нацизма».