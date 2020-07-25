Сын Газманова показал, как выглядит первая жена певца

Москва, 25 июля. Певец, актер и телеведущий Родион Газманов, известный своей скрытностью относительно личной жизни, порадовал фанатов, показав, как выглядит его мать Ирина.

Первая жена музыканта Олега Газманова живет в Калининграде и ведет непубличный образ жизни. Телеведущий отправился в этот город по работе, чтобы принять участие в открытии онлайн-кинофестиваля «Балтийский онлайн-дебют». А заодно решил сделать сюрприз маме.

Газманов-младший попросил водителя такси позвонить женщине и представиться курьером, доставляющим подарок. А затем неожиданно появился перед матерью сам, чем невероятно ее растрогал.

«Устроил маме сюрприз. Надеюсь, приятный. Лучшие моменты моей жизни», — написал он в посте в Instagram.

Мать артиста была очень рада видеть сына. Но в шутку поругала его за визит без предупреждения, поскольку ничего не успела приготовить на обед.

Подписчики умилились, увидев такую семейную идиллию. В комментариях они похвалили Газманова-младшего за сюрприз и осыпали его мать комплиментами.

«Для мамы — лучший сюрприз!» — написала актриса Елизавета Арзамасова.

«Какая нежная и милейшая мама у вас, Родион. И встреча, и объятия теплые <…> Какой сюрприз, до слез», — растрогалась пользователь под ником svamilena.

«Приезд ребенка для любой мамы всегда приятен», — отметила yuzhanochka37.

Напомним, что родители Газманова-младшего развелись в 1997 году. Теперь отец артиста женат на Марине Муравьевой-Газмановой.

22 июля Газманову-старшему исполнилось 69-лет. Пользователи Сети решили сравнить снимки старые и современные и заметили, что нынешняя супруга исполнителя с годами только расцветает и хорошеет. Да и сам именинник с возрастом не теряет харизму и привлекательность.