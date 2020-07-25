В Совфеде пригрозили Климкину уголовным делом за высказывания о Крыме

Москва, 25 июля. Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров оценил предложение экс-министра Украины Павла Климкина сделать из Крыма проблему для России. Сенатор напомнил, что, согласно поправкам к Конституции РФ, Климкина можно привлечь к уголовной ответственности.

«По сути, призывает к отделению Крыма от России. Господин Климкин — бывший министр иностранных дел Украины, россиянин по рождению, с Курской области по сути, — может быть привлечен к ответственности за эти высказывания экстремистского толка», — объяснил Джабаров в комментарии телеканалу «360».

Джабаров подчеркнул, что призыв Климкина нарушает Конституцию РФ. Кроме того, 24 июля Совфед одобрил закон, позволяющий привлекать человека к уголовной ответственности за призывы нарушить территориальную целостность РФ. Джабаров пригрозил дипломату уголовным делом.

Ранее Климкин предложил превратить Крым «во внутреннюю и внешнюю проблему для России». Как отметил Климкин, на днях состоится вторая годовщина подписания «Крымской декларации», в которой Вашингтон отказывается признавать полуостров частью России.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин обратил внимание, что вопрос психического здоровья Климкина вызывает сомнения. По его словам, этнический русский и курянин, говорящий по-украински хуже экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осознает то, что зашел в тупик. И не найдя себя в команде Владимира Зеленского, он пытается хоть как-то остаться на плаву и выслужиться перед западными кураторами.