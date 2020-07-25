Собчак назвала одно из главных условий для хорошего секса

Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала Федеральному агентству новостей выводы американских ученых относительно того, сколько должен длиться хороший секс.

По мнению Собчак, кроме длительности в сексе также важен диаметр и размер «актора любовного акта».

«Мне очень приятно, что я в ваших глазах являюсь экспертом в этом вопросе. Смею предположить, что хороший секс зависит еще и от того, какого диаметра и размера предмет является актором любовного акта», — ответила Ксения Собчак в комментарии ФАН.

Ранее ученые из Университета штата Пенсильвания рассказали, что идеальный половой акт должен длиться не более 13 минут. По их мнению, назвать половой акт коротким можно, если он длится от одной до двух минут. От трех до семи минут — это уже нормальная длительность секса. Хорошим половым актом, по мнению американских ученых, можно назвать тот, который длится от семи до 13 минут.

По мнению исследователей, акт любви, который длится от 10 минут до получаса, является слишком долгим. При этом секс, который длится свыше 30 минут, в работе ученых не описан.

Выводы исследователей были сформированы на основании информации от врачей, семейных психологов и консультантов, социальных работников. Было опрошено около тысячи респондентов.

Ранее американский рэпер The Weeknd стал одним из самых популярных авторов песен для секса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено британским брендом нижнего белья Pour Moi. Были проанализированы порядка 300 тысяч композиций из различных плейлистов.