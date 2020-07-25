Пранкеры Вован и Лексус позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Москва, 25 июля. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили бывшей сотруднице Белого дома Монике Левински. Запись разговора опубликована на YouTube.

На записи слышно, что Левински общается с девушкой, она представилась экоактивисткой Гретой Тунберг. Левински отметила, что у нее с Тунберг много общего ― они обе пережили публичную травлю. Экс-сотрудница Белого дома добавила, что справиться с травлей им помогла семья.

Левински призналась, что старается держаться подальше от политики, так как ее осуждают за активизм представители всех партий.

Пранкеры объяснили, что звонок Левински ― это своеобразный подарок к ее дню рождения. По словам Кузнецова, им было интересно узнать, как живет женщина и вспоминает ли скандал с Биллом Клинтоном.

«Стало понятно, что она полностью себя посвятила общественной деятельности, борьбе с буллингом», — отметил пранкер.

Скандал вокруг 42-го президента США Билла Клинтона разгорелся в 1998 году, когда стало известно о связях главы Белого дома с 22-летней стажеркой Левински. Была инициирована процедура импичмента, но позже ее отклонили.

Ранее Клинтон прокомментировал громкий скандал в документальном фильме о своей жене Хиллари. По словам экс-президента США, отношения со стажеркой были «непростительной» ошибкой.