Киев, 25 июля. Замглавы МИД Украины и бывшая журналистка крымскотатарского телеканала Эмине Джапарова возмутилась тем, что крымских татар «лишают» пахлавы и чебуреков. По словам Джапаровой, на полуострове дают другие названия этим блюдам.

Она рассказала, что первое лето после воссоединения Крыма с РФ провела на полуострове. На пляже в Алуште Джапарова стала свидетельницей возмутившей ее ситуации. По словам журналистки, некая женщина молча несла поднос с крымскотатарской пахлавой по пляжу. К ней подошел мальчик лет восьми и спросил, что она продает. В ответ женщина сообщила, что у нее на подносе лежит «хворост в меду».

«В тот момент я не нашла ни единого слова для комментария и потом пересказала всем своим родственникам эту возмутительную историю», — заявила Джапарова.

Также замглавы МИД Украины отметила, что нечто похожее произошло с ее родителями в 1980-е годы, когда они искали дом в Крыму, чтобы переехать из мест депортации.

«Начали поиски с Бахчисарая. Их там тоже угощали «южнорусскими пирожками». Это оказались чебуреки. Почти», — поделилась представительница крымских татар.

Кроме того, Джапарова заявила о необходимости усилить санкции против России, передает «ПолитНавигатор».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в результате законного референдума, который провели на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали свыше 90% жителей полуострова и Севастополя.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил превратить Крым «во внутреннюю и внешнюю проблему для России».