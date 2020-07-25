Россиян с 1 августа ждет ряд изменений, включающий повышение пенсий и рост цены на газ

Москва, 25 июля. С 1 августа в России вступит в силу ряд изменений, среди которых выплата повышенных пособий по безработице, увеличение цен на газ, повышение пенсий для трех категорий пенсионеров и расширение тарифного коридора ОСАГО. Подробнее о нововведениях в этом материале.

В августе сохранятся повышенные выплаты безработным и врачам, установленные в связи с пандемией. Семьи, в которых родители потеряли занятость, получат по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Трем категориям пенсионеров будут увеличены пенсии. Это коснется работающих пенсионеров, максимальная прибавка для которых составит 279 рублей, получателей накопительных пенсий (повышение произойдет на 9,13%), а также участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Для них выплаты повысят на 7,99%.

Кроме того, с начала месяца в стране на 3% повысится стоимость природного газа для населения. Изначально планировалось увеличить оптовые цены на газ еще с 1 июля, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила временно заморозить индексацию в связи со осложнившейся из-за коронавируса экономической ситуацией, напоминает «Вести.ру».

Другим важным изменением станет сокращение числа строительных ГОСТов. Вступит в силу новый перечень стандартов и правил, обеспечивающих соблюдение требований безопасности при строительстве. В нем не встретятся дублирующие и избыточные нормы, поэтому общее число требований снизится на 30%.Однако к тем объектам, проектирование или строительство которых было начало до изменения правил, будут применяться прежние требования.

С 1 августа в стране будет частично снят запрет на международные пассажирские авиаперелеты. На первом этапе рейсы будут осуществляться из Москвы и области, а также Петербурга и Ростова-на-Дону. Граждане смогут отправиться в Великобританию, Турцию и Танзанию.

В Москве начнет действовать новый этап послабления ограничений. Работу возобновят театры, кинотеатры и концертные залы не более чем на 3 тысячи посадочных мест, но они смогут заполняться зрителями лишь наполовину.

Число гостей спортивных соревнований в столице увеличится с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Вновь функционировать начнут кружки и секции программы «Московское долголетие» при условии проведения занятий на открытом воздухе. Все без исключения общественные места должны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарные требования.

Несколько позже других изменений — 24 августа — произойдет расширение тарифного коридора ОСАГО. Для физлиц минимальная и максимальная стоимость полиса изменится на 10%, для компаний — на 20%, для машин такси — 30%. Авторы инициативы полагают, что это нововведение позволит более гибко устанавливать цены для водителей с разным уровнем риска.