Киев, 25 июля. Украина могла отвоевать Донбасс в 2014 году, но помешала трусость и жадность экс-президента страны Петра Порошенко, заявил боевик АТО Юрий Касьянов.

По словам боевика, он не сомневается в способности украинской армии отвоевать Донбасс. Касьянов убежден, что вернуть Донбасс Украина могла еще в 2014 году, но тогда боевикам помешал Порошенко.

Касьянов считает, что бывший президент предал украинцев, подписав Минские соглашения. Он напомнил, что в 2014 году от смерти боевиков ВСУ отделяли считанные дни. Но, по его мнению, боевики могли победить.

К трусости Порошенко боевик добавил также жадность и некомпетентность бывшего президента Украины. Касьянов не исключил, что Порошенко заставили отступить европейские партнеры, а он послушно выполнил их рекомендации. Кроме того, боевик считает, что экс-глава Украины не захотел терять свой бизнес в России.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский во время посещения КПП «Станица Луганская» сообщил, что власти страны настаивают на подробной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Подробности необходимы Киеву якобы для того, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство готово помочь Зеленскому с расшифровкой текста Минских соглашений. Захарова отметила, что министерство в принципе готово оказать президенту Украины помощь «в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях».