Орейро показала фанатам, как путешествует в российском поезде

Москва, 23 июля. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро опубликовала архивные снимки из российского поезда. Артистка показала подписчикам в Instagram, как путешествовала по Транссибирской магистрали.

«Здесь я путешествую по мифической Транссибирской магистрали, это самое длинное в мире путешествие на поезде», — рассказала Орейро.

Актриса сообщила подписчикам, что расстояние от Москвы до Владивостока составляет девять тысяч километров.

«Снаружи снег, а внутри тепло от людей. А я тем временем представляю себя акробаткой», — написала уругвайская звезда.

Отметим, что страницу в Instagram Орейро завела совсем недавно — первая публикация в ее аккаунте датируется 5 июля. Актриса рассказала, что решила вести страницу в соцсети, поскольку не знала, чем занять себя на карантине.

Аккаунт Орейро верифицирован, на актрису уже подписались 315 тысяч человек. Все посты певицы переводятся на русский язык. Ранее 43-летняя артистка порадовала поклонников снимком без бюстгальтера.

Мировую известность и небывалую популярность в России Орейро в свое время принесла роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Еще до выхода сериала певица записала дебютный альбом, а трек Cambio dolor с этой пластинки был использован в заставке сериала и стал настоящим хитом.

Примечательно, что в июне Наталия Орейро подала документы на российское гражданство. Как считает продюсер Иосиф Пригожин, уругвайской звезде мог понадобиться паспорт РФ из-за особого налогового статуса.