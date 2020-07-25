Киев, 25 июля. Россия начала постепенно готовиться к воссоединению с Крымом еще с 90-х, используя для этого культурно-информационное пространство. Об этом заявил лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

По его словам, уже тогда украинская музыка, качество которой было намного выше российской попсы, не могла конкурировать с последней из-за контроля Москвы, активно распространявшей свою культурную политику на территории Украины.

Скрипка вспомнил, как в одной из российских программ, которую показывали, предположительно, в 2000-х, певец и актер Михаил Боярский неожиданно в шутку поднял вопрос о Крыме. Украинский музыкант констатировал, что после этого стало понятно: Россия имеет планы на полуостров.

«В какой-то момент Боярский задал вопрос: «А когда будете Крым отдавать?». Я не помню, какой это год был, может, «нулевые» еще. И тогда я понял, что Крым будут отжимать», — рассказал он.

Певец отметил, что с того момента начал постоянно обращать внимание «на подобные вещи», а впоследствии в Крыму стали появляться российские партии.

«И потом я сам для себя на Крыме поставил крест», — резюмировал музыкант.

Украинские власти считают, что Крым стал частью РФ незаконно, хотя воссоединение региона с государством произошло на основании волеизъявления местных жителей, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Из-за своей уверенности Киев продвигает антироссийскую политику и разрабатывает стратегии по возвращению полуострова в состав страны.