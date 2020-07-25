Психолог Малышева рассказала, как родителям избежать «токсичных отношений» с детьми

Родители несут в свои семьи модель поведения своего детского опыта; они общаются и обращаются со своими детьми так, как это делали с ними. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала психолог Наталья Малышева.

Причины конфликта

Отвечая на вопрос ФАН о том, почему возникают конфликты между детьми и родителями, Наталья Малышева отметила, что этот вопрос волнует общественность уже много лет.

По ее словам, родители несут в свои семьи модель поведения своего детского опыта — то, как общались и обращались с ними их родители. Так они подсознательно ведут себя и со своими детьми.

«Ребенок — это личность со своей правдой и острым восприятием критики. Вспомните себя. Отрицание всего, что говорят, особенно того, на чем настаивают взрослые. Мы пытаемся предупредить, защитить, уберечь от ошибок. Но если хочешь вырастить полноценного успешного человека — позволь ему быть собой. Позволь пройти свой путь, набить своих шишек. Получить свой собственный опыт. Ты, мать или отец, можешь наблюдать и давать советы, когда спрашивают», — пояснила Малышева.

Психолог считает, что для того, чтобы у родителей спрашивали совета, нужно стать ребенку другом. Доверие — самое ценное во взаимоотношениях родителей с детьми.

«Ваше порождение»

Малышева рекомендует не ругать и не критиковать ребенка.

«Очень грустно наблюдать, когда мамаша в магазине орет на шкодного, активного ребенка: «Дурак, идиот, угомонись, замолчи!» В такие моменты я обычно спокойно спрашиваю родителя: «А кто породил этого идиота?» Действует волшебно — мамаша замолкает. Дорогие родители, ваши дети — ваше порождение», — добавила Малышева.

Психолог назвала еще один важный момент, который, возможно, поможет многим родителям понять причину проблемы «токсичных отношений» и найти решение. Поведение детей — это не что иное, как зеркальное отражение вашего поведения, вашего взаимодействия с друзьями, родственниками, социумом в целом. Дети с пеленок копируют своих родителей.

«Позже, в переходном возрасте, скопировав вас, ребенок добавляет что-то «от себя». И, естественно, если он накопил исключительно отрицательные качества, то от себя он прибавит совсем не положительные», — уверена Малышева.

Психолог выступила категорически против применения силы в отношении детей. Насилие порождает насилие.

«Повзрослев и осознав свою силу, ребенок даст сдачи. Хорошо, если эта сдача будет не физической. Но и морально можно убить человека. Сажая огород, ты ждешь урожай, поливая, пропалывая, ухаживая за ним. Так и с детьми: что взрастишь, то и получишь», — резюмировала Малышева.

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