Стала известна причина затопления бронемашины в Керченском проливе

Симферополь, 25 июля. Бронетранспортер в Керченском проливе затонул в субботу во время участия в акции «Дорога мужества» из-за погодных условий. Об этом заявил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», которая проводила мероприятие, Андрей Коннов.

«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте», — рассказал он.

Вдобавок «наложился фактор сильного бокового ветра», о котором организаторы предупреждены не были. По словам Коннова, ветер оказался сильнее, чем ожидалось, и в машину начала поступать вода.

Штатные системы не смогли справиться с откачкой жидкости, поскольку она поступала слишком быстро. Было решено сначала эвакуировать экипаж, а затем побороться за тонущий БРДМ, но в итоге машина оказалась под водой.

«На данный момент решается вопрос извлечения БРДМ-2 из воды, потому что он дорог как память и как детище. Угрозы разлива топлива нет, потому что в БРДМ-2 баки герметичные», — подчеркнул Коннов.

ЧП в Керченском проливе произошло во время патриотического мероприятия, которое проводилось уже в четвертый раз. Весь состав экипажа тонущего бронетранспортера был успешно эвакуирован и доставлен на берег. После инцидента продолжение акции было решено отменить.

В Сети доступно видео спасения людей из погружающейся на дно бронемашины.