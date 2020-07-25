Политолог Бортник рассказал, как украинцы начинают реагировать на действия Запада



Киев, 25 июля. Политический эксперт, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказался о политической ситуации на Украине. В эфире телевизионного канала «NewsOne» он обратил внимание, что страна из-за попустительства киевских властей уже фактически превратилась в настоящую колонию Запада.

США и страны ЕС выработали на Украине систему, согласно которой ставленники иностранных партнеров имеют полную неприкосновенность, тогда как все остальные жители страны попросту лишаются базовых человеческих прав.По словам Бортника, Запад имеет по отношению к Украине некую двуличную позицию, а так называемые западные ценности интегрируются в стране хаотично, разделяя население «на чужих и своих». Подобная ситуация может повлечь за собой различные последствия и сыграть злую шутку с киевскими властями.

«К сожалению, стандарты многих западных стран на Украине состоят только в разделе «на своих и чужих». Своих они защищают с использованием демократической риторики, верховенства права и других красивых слов, а с чужими можно делать все что угодно, и они этого не будут замечать», – обратил внимание Бортник.



Политический эксперт заявил, что украинцы уже начали реагировать на действия Запада. Жители этой страны замечают подобную предвзятость со стороны западных стран и не доверяют многочисленным европейским и американским «партнерам» Украины.

«Эти действия очень серьезно подрывают доверие украинского общества к США и многим европейским странам, такая двуличная позиция подрывает евронастроения на Украине», – резюмировал Бортник.

В качестве примера подобной несправедливости, возникшей на Украине после государственного переворота в 2014 году, Бортник привел ситуацию с разгулом украинских националистов, которые могут безнаказанно совершать любые преступления, отдавая себе полный отчет о том, что правосудие их не настигнет. При этом украинские правоохранительные органы оказались совершенно бессильны перед ними.

«А это сотрудник правоохранительных органов, у него есть семья и дети, старенькие родители. Он понимает, что политически он беззащитный, его сольют моментально и выбросят на растерзание толпы в случае чего, физически он беззащитен перед радикалами, и он деморализован», – резюмировал Бортник.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что на Украине может возникнуть очередной крупный политический кризис. Он заметил, что подобная ситуация связана серьезными рисками для украинской государственности и экономики.